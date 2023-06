Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - John Buckingham ist neuer Leiter der Kia Next Design Exterior Group. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Damit baut die Marke ihre Designkapazitäten weiter aus und unterstreicht den Anspruch, ausgehend von ihrem gut angenommenen Elektrofahrzeug-Portfolio eine führende Rolle in der zukünftigen Mobilität zu spielen. Im Januar wurde Vice President Teck Koun Kim zum Leiter der Kia Next Design Group ernannt. Er ist für die Außen- und Innengestaltung sowie das CMF-Design (Farben, Materialien, Oberflächen) der gesamten Kia-Modellpalette verantwortlich. Dabei wird er seit 1. Juni von John Buckingham in seiner Funktion als Leiter des Kia-Außendesigns unterstützt. ...

