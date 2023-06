JLR ruft in den USA alle seit dem 5. Juni 2018 in Graz produzierten I-Pace wegen Brandgefahr zurück. Der Rückruf betrifft 6.367 Exemplare des Elektromodells. Es bestehe die Gefahr, dass die Hochvoltbatterie überhitzen könnte. Der Hersteller will die Software des Batterie-Steuermoduls aktualisieren und bei Bedarf die Batteriemodule austauschen. reuters.com, nhtsa.gov (PDF)

