Aufgrund der steigenden Staatsverschuldung der Vereinigten Staaten sieht Investor Jim Rogers eine Rezession in naher Zukunft. Der Experte verrät aber, bei welchen Anlagen Ihr Geld jetzt sicher ist. Von Valentin Redl Laut dem legendären Investor Jim Rogers könnte die nächste Rezession noch deutlich schmerzhafter ausfallen, als der Bärenmarkt 2022. Wie Benzinga berichtete, erläuterte Rogers in einem kürzlichen Interview mit Real Vision, warum er so ...

