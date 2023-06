Deutsche Telekom-Calls mit 94%-Chance bei Kurserholung auf 20,50 Euro

Der starke Start in das Jahr 2022 beförderte die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508) bis zum 5.4.23 mit 23,13 Euro auf den höchsten Stand seit mehr als 20 Jahren beförderte. Danach bröckelte der Aktienkurs wieder deutlich ab. Am Ende der vergangenen Woche brach der Aktienkurs nach der Ankündigung von Amazon, ins Mobilfunkgeschäft einsteigen zu wollen, um mehr als sechs Prozent ein. Am Beginn der neuen Handelswoche konnte sich die T-Aktie oberhalb von 19 Euro stabilisieren.

Da Experten die unmittelbaren Auswirkungen eines Markteintrittes von Amazon für die Deutsche Telekom nicht so negativ wie die Börsianer einschätzten, bekräftigten die mit Kurszielen von bis zu 29,50 Euro (JP Morgan Chase) ihre Kaufempfehlungen für die Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen zumindest einen Teil des jüngsten Verlustes aufholen und zumindest wieder auf 20,50 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 20,00 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis bei 20,00 Euro, Bewertungstag 11.9.23, BV 1, ISIN: CH1185707416, wurde beim Aktienkurs von 19,40 Euro mit 0,60 - 0,62 Euro gehandelt.

Kann sich die Deutsche Telekom-Aktie innerhalb des nächsten Monats wieder auf 20,50 Euro steigern, dann wird sich handelbare Preis des Calls bei etwa 1,03 Euro (+66 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 18,56 Euro

Der Société Générale-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 18,56 Euro, BV 1, ISIN: DE000SQ2XV31, wurde beim Aktienkurs von 19,40 Euro mit 0,98 - 1,00 Euro taxiert.

Kann die Deutsche Telekom-Aktie auf 20,50 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,94 Euro (+94 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 18,099 Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 18,099 Euro, BV 1, ISIN: DE000HG6EZE2, wurde beim Aktienkurs von 19,40 Euro mit 1,42 - 1,43 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Deutsche Telekom-Aktie auf 20,50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,40 Euro (+68 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Telekom-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Telekom-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de