Für den deutschen Leitindex ging es zum Start in die neue Woche mit -0,5% wieder unter die 16.000er-Schwelle zurück. Rückblick: Nachdem der DAX am vergangenen Freitag über die viel beachtete 16.000er-Barriere ausgebrochen war, traten die heimischen Blue Chips am gestrigen Montag den Rückzug an. Dabei waren die Notierungen zunächst bei 16.080 mit leichten ...

