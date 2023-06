Viel Sonne bei hohem Windaufkommen: Der Mai war ein sehr guter Monat für Erneuerbare Energien in Deutschland. In Europa sieht die Lage anders aus: "In Italien mit den starken Regenfällen und auch in Spanien fiel die Sonneneinstrahlung mit minus 14 und minus 30 Prozent deutlich geringer aus als sonst üblich", sagt Markus W. Voigt, CEO der aream Group. Trotzdem liegt die Produktion grünen Stroms im Ziel: Bei Photovoltaik wurden insgesamt 98 Prozent des Solls erreicht, bei Wind 102 Prozent. "Dieses ...

