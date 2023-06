DJ Von der Leyen will nicht Nachfolgerin von Nato-Chef Stoltenberg werden

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat nach eigener Aussage kein Interesse daran, Nachfolgerin von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg zu werden. Stoltenbergs Amtszeit läuft Ende September aus.

"Ich stehe ganz sicher nicht für dieses Amt zur Verfügung. Mein Platz ist in Europa, das ist ganz sicher", sagte von der Leyen beim Europaforum des Senders WDR. Auf die Frage, ob sie für eine zweite Amtszeit als Kommissionspräsidentin der Europäischen Union (EU) zur Verfügung stünde, sagte von der Leyen lediglich, dass sie sich im zweiten Halbjahr entscheiden werde.

Von der Leyen lobte in dem Interview zudem die Reformanstrengungen der Ukraine, um sich für eine Mitgliedschaft in der EU zu qualifizieren. Die Ukraine mache trotz des aktuellen Kriegs Fortschritte. Es sei "beeindruckend", was der Ukraine trotz des Krieges gelinge.

June 06, 2023 05:07 ET (09:07 GMT)

