Zwischen den vorläufigen und den endgültigen Zahlen von Südzucker gibt es keinen Unterschied. Im abgelaufenen Geschäftsjahr steigt der Umsatz demnach um 25 Prozent auf 9,5 Milliarden Euro an. Beim EBIT gibt es ein Plus von 112 Prozent auf 704 Millionen Euro. Vor allem die Zucker-Sparte sorgt für das klare Plus. Je Aktie gibt es bei Südzucker einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...