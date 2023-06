Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach dem starken US-Arbeitsmarktbericht am Freitag stieg die Risikoprämie am Markt für einen weiteren Zinsschritt der FED am 14. Juni wieder leicht an, so die Analysten der DekaBank.Ohne wichtige Wirtschaftsdaten vor der Veröffentlichung der US-Inflationszahlen am 13. Juni und der Sitzung der FED am Folgetag würden weitere deutliche Impulsgeber für die Rentenmärkte fehlen und die Unsicherheit bleibe recht hoch. In diesem Umfeld würden die Analysten der DekaBank erwarten, dass Bundrenditen nach der Korrektur zunächst seitwärts tendieren würden und dass für 10-jährige Laufzeiten die technische Unterstützung der 200-Tage-Linie bei 2,19% halten werde. (06.06.2023/alc/a/a) ...

