NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat British American Tobacco (BAT) auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2800 Pence belassen. Der Tabakkonzern habe wie von ihm erwartet die Jahresziele bestätigt, was die Anleger etwas beruhigen sollte, schrieb Analyst Jared Dinges in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings hielten die Sorgen wegen des US-Zigarettengeschäfts an, das BAT als enttäuschend bezeichnet habe./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2023 / 07:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2023 / 07:53 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0002875804

