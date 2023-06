DJ K+S knüpft neue Kreditlinie an Nachhaltigkeitskriterien

FRANKFURT (Dow Jones)--K+S hat sich eine revolvierende Kreditlinie in Höhe von 400 Millionen Euro mit einer Laufzeit von bis zu sieben Jahren gesichert. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, enthält diese neue Kreditlinie enthält erstmals eine Komponente, die an die Entwicklung von Nachhaltigkeitskennzahlen in den Bereichen CO2-Emissionen, Unfallzahlen und nachhaltige Lieferketten gekoppelt ist.

Sollte K+S die formulierten Ziele in diesen Kategorien verfehlen, will das Rohstoffunternehmen einen definierten Betrag an die Deutsche Welthungerhilfe spenden. Erreicht K+S die Ziele, verringert sich die zu zahlende Zinsmarge. K+S hat sich den weiteren Angaben zufolge freiwillig verpflichtet, diesen Betrag ebenfalls zu spenden.

