FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Halbleiterwerte haben am Dienstag nach Signalen aus Taiwan eher einen schweren Stand. Der Stoxx Europe Technology kommt etwas weiter von seinem Sechzehnmonatshoch zurück, das er am Freitag erreicht hatte. Zu den schwächsten Indexwerten zählen ASM International . ASML , STMicro und Atos . Im Dax verlieren Infineon etwas weniger mit einem halben Prozent.

Taiwans TSMC peilt infolge einer schwachen Nachfrage nach seinen Produkten nur noch eher das Minimum seiner für 2023 angekündigten Investitionen an. Das korrigiere die Erwartungen in der Branche wohl auf den Boden der Tatsachen, kommentierte Analyst Sandeep Deshpande von JPMorgan . Der Löwenanteil der Halbleiterbausteine wandere in PCs, Smartphones und Konsumelektronik - nicht in Künstliche Intelligenz (KI) und Datencenter. Und solange die wichtigsten Endmärkte keine Belebung zeigten, gebe es wohl auch keinen Anstieg der Investitionen, so Deshpande weiter.

Analysten von Bernstein Research verwiesen zudem auf tags zuvor veröffentlichte Halbleitermarktdaten des Branchenverbandes Sia. Demzufolge sei der Absatz auch im April deutlich gefallen, und zwar mehr als saisonal üblich./ag/mis

NL0000334118, FR0000051732, US46625H1005, DE0006231004, NL0000226223, DE0008469008, NL0010273215, TW0002330008