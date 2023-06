Nach den Verlusten am Montag zeigt sich der DAX am Dienstag kaum bewegt. Nach wie vor notiert der Leitindex damit knapp unter der wichtigen 16.000-Punkte-Marke. Im DAX-Check nimmt DER AKTIONÄR TV die Entwicklung an den Märkten genauer unter die Lupe und wirft zudem einen Blick auf die Deutsche Telekom, Infineon, RWE, Symrise und Zalando.

