Symrise hat die 30%-Schwelle an Swedencare AB, einem Hersteller von Tiergesundheitsprodukten, überschritten. Infolgedessen unterbreitet Symrise ein öffentliches Pflichtangebot zum Erwerb aller ausstehenden Aktien von Swedencare zu einem Preis von 37,50 SEK pro Aktie in bar, was einem Abschlag von etwa 2 % auf den 30-Tage-VWAP entspricht. Den Angebotspreis bewertet Swedencare mit 5,9 Mrd. SEK, was nach Ansicht der Analysten von AlsterResearch für sich genommen nicht billig, aber im Vergleich zur Bewertung von Symrise selbst attraktiv ist. Da Symrise jedoch nur den vorgeschriebenen Mindestpreis zahle, sei klar, dass Symrise nicht unbedingt beabsichtige, eine große Anzahl von Investoren anzuziehen. Nach Ansicht der Analysten von AlsterResearch ist Symrise nach wie vor hoch bewertet und eine Aufstockung der Beteiligung an Swedencare dürfte daran nichts ändern. AlsterResearch bekräftigt daher die "VERKAUFEN -Empfehlung" mit einem unveränderten Kursziel von EUR 86,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Symrise%20AG





Das ultimative Rendite-Paket für unruhige Zeiten Big Pharma Boom! Stabile Erträge, günstige Bewertung. Chart-Profi Stefan Klotter hat für Sie exklusiv fünf Blue Chips aus der Pharma-Branche gefunden. Jetzt kostenlos herunterladen! Hier klicken