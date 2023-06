Umfrage ergab, dass 77 der Fintechs mit einem wachsenden Geschäft bis 2023 rechnen

Discover hat heute einen Teil der dritten alljährlichen Fintech State of the Union herausgegeben, der branchenweit umfassendsten Studie ihrer Art mit weltweiten Perspektiven von Verbrauchern, Fintech-Anbietern und Risikokapitalgebern. Für die Studie, die von Discover Global Network bei 451 Research von S&P Global Market Intelligence in Auftrag gegeben wurde, wurden Fintechs weltweit befragt, um aufkommende Trends im digitalen Zahlungsverkehr zu identifizieren, die das Fintech-Ökosystem prägen.

Bedeutung von Zahlungsnetzen für Fintechs ist hoch

Laut der Studie sind Fintechs auf Zahlungsnetze angewiesen. 93 gaben an, dass ihr Unternehmen durch das aktuelle wirtschaftliche Umfeld vermehrt Zahlungsnetze nutzt. Fintechs suchen nach Zahlungspartnern, die flexibel (44 %) und innovativ (44 %) sind. Überdies sagen Fintechs, dass sie von Zahlungsnetzen am stärksten durch finanzielle Investitionen (42 %), Zugang zu Kunden (38 %) und technologische Unterstützung (38 %) profitieren.

"Als Zahlungsnetz ist es spannend zu sehen, dass sowohl Fintechs als auch Risikokapitalgeber auf Partnerschaften mit Netzen setzen, um ihren Zielgruppen neue und nahtlose Zahlungserlebnisse zu bieten", sagte Matt Sloan, Head of Business Development bei Discover. "Durch Zusammenarbeit können wir Lösungen finden und das Zahlungsökosystem verbessern."

Fintechs und Risikokapitalgeber sind auf Wachstum programmiert

Laut den zentralen Ergebnissen der Studie bereiten sich Fintechs im Vergleich zu den Vorjahren auf ein Wachstum vor, wobei 34 der Befragten ein "erheblichen Wachstum" und weitere 43 ein "moderates Wachstum" im Jahr 2023 erwarten. 55 der Risikokapitalgeber sagen überdies, dass die Wachstumsaussicht für den Technologiesektor in den nächsten fünf Jahren sehr gut ist, während 47 dasselbe für den Fintech-Sektor prognostizieren.

Mit Blick auf die fortscheitende Innovation in der Branche berücksichtigen Fintechs die Auswirkungen aufkommender Technologien auf ihr Geschäft 91 der Befragten halten Echtzeitzahlungen und 85 halten Open Banking für relevant.

Fintechs setzen den Fokus auf eine Reihe verschiedener Zahlungstechnologien

In Bezug auf die Anwendungsfälle im Zahlungssektor ergab die Studie, dass Fintechs weiterhin verschiedene Technologien relevant finden, die sich sowohl an Verbraucher als auch an B2B-Zielgruppen richten. Zahlungsdaten-Sicherheit (90 %), Zahlungsakzeptanz (89 %) und kontaktloses Bezahlen (85 %) sind unglaublich wichtig, wobei die Mehrheit der Befragten diese Anwendungsfälle als relevant für ihr Geschäft erachtet. Fintechs bezeichnen überdies B2B-Anwendungsfälle für Automatisierung (87 %), digitale oder virtuelle Karten (86 %) und Gehaltsabrechnung (84 %) als relevant für ihr Geschäft.

"Dies ist ein interessanter Moment für Fintechs und die diesjährige Studie1 hat ergeben, dass sie mehr denn je auf ihr Wachstumspotenzial vertrauen", sagte Jordan McKee, Director of Payments Research Advisory bei 451 Research. "Wenn Fintechs neue Technologien nutzen und strategisch mit Zahlungsnetzen zusammenarbeiten, wird die Branche stärker werden und ein besseres, nahtloseres Erlebnis für Kunden weltweit schaffen."

"Das weltweite Fintech-Ökosystem setzt die Expansion und Diversifizierung angesichts der makroökonomischen Herausforderungen fort", sagte Sloan. "Um Unternehmen dabei zu helfen, ihr wahres Potenzial auszuschöpfen, möchte Discover Global Network ein vertrauenswürdiger Partner für Fintechs sein und ihnen dabei helfen, ihre weltweite Reichweite durch unsere einzigartige Zusammenstellung von Funktionen und Lösungen für Zahlungen zu erweitern."

Matt Sloan von Discover Global Network und Jordan Mckee von 451 werden an der Money 20/20 Europe in Amsterdam teilnehmen, um detailliert über weitere Einzelheiten aus Fintech State of the Union zu informieren. Beide werden auf der Konferenz am Dienstag, den 6. Juni um 12:50 Uhr auf der Horizon Stage sprechen. Besuchen Sie auf jeden Fall den Stand A105 in Halle 1, um zu netzwerken und mehr über die Arbeit von Discover Global Network zu erfahren.

Für einen tieferen Einblick in diese Ergebnisse können Sie bald an einem Webinar von Discover und 451 Research teilnehmen, bei dem Jordan McKee von 451 Research zusammen mit Vertretern von Discover das sich entwickelnde Fintech-Ökosystem in Raum EMEA diskutieren und eine Perspektive hinsichtlich des aufstrebenden Zahlungsbereichs bieten wird. Für weitere Informationen und zur Anmeldung besuchen Sie die Veranstaltungsseite.

Über die Umfrage

Eine weltweite Befragung von 5.004 Verbrauchern, 852 Fintech-Anbietern in VP-, C-Suite- und Gründerfunktionen und 83 Risikokapitalgebern in Director- und Partner-Funktionen wurde von Discover Global Network beauftragt und von 451 Research, das zum unabhängigen Forschungsunternehmen S&P Global Market Intelligence gehört, vom 1. bis 2. Quartal 2023 durchgeführt. Zu den untersuchten Märkten gehören Brasilien, Kanada, China/Hongkong, Deutschland, Indien, Mexiko, Singapur, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten.

Über Discover

Discover Financial Services (NYSE: DFS) ist ein digitales Bank- und Zahlungsdienstleistungsunternehmen mit einer der bekanntesten Marken im Bereich US-amerikanischer Finanzdienstleistungen. Seit seiner Gründung im Jahr 1986 hat sich das Unternehmen zu einem der größten Kartenemittenten in den Vereinigten Staaten entwickelt. Es gibt die Discover® Card aus, Amerikas Vorreiter bei Bargeldprämien, und bietet private Studentenkredite, Privatkredite, Hypothekendarlehen, Giro- und Sparkonten sowie Einlagenzertifikate im Rahmen seines Bankgeschäfts an. Das Unternehmen betreibt das Discover® Global Network bestehend aus Discover Network mit Millionen von Händlern und Geldausgabestellen, PULSE®, einem der landesweit führenden Geldautomaten-/Debitnetze, und Diners Club International®, einem globalen Zahlungsnetzwerk mit Akzeptanz in der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.discover.com/company.

______________________________

1 451 Research, Teil von S&P Global Market Intelligence, individuelle Fintech-Umfrage im Auftrag von Discover Global Network, 2023.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230605005782/de/

Contacts:

Rob Weiss

+1-224-405-6304

robertweiss@discover.com

@Discover_News