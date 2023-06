Apple mit neuem Produkt

Werbung







Apple stellt neben diversen Softwareerweiterungen auch neue Hardware vor.



Gestern Abend fand Apples Worldwide Developers Conference (WWDC) statt. Bei diesem Event stellt das Unternehmen neue Hard- sowie Software vor. Neben zahlreichen Software Erweiterungen wurden auch die Nachfolger des MacBook Airs, Mac Studios sowie des Mac Pros vorgestellt. Interessant wurde es jedoch, als zum ersten Mal seit knapp zehn Jahren Apple ein komplett neues Produkt vorstellte. Die Rede ist von den "Apple Vision Pro" das erste XR-Headset des Unternehmens. Mithilfe dieser Brille sollen Nutzer Ihr eigenes Virtuelles Setup erstellen können, ohne dabei den Überblick der eigentlichen Umgebung zu verlieren. Die Linsen dieser Brille stammen jedoch nicht von Apple selbst, für diese hat sich das Unternehmen mit Carl Zeiss Meditec zusammengetan. Erscheinen soll diese Brille 2024 und der Preis von 3499 $ sorgt für zahlreiche Diskussionsrunden in der Apple-Community.















Quelle: HSBC