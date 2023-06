Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4398/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Do&Co ist erneut auf All-time-High, die OMV steigt und fällt gleichzeitig und wird trotzdem nicht von der SPÖ berechnet. Weitere News zu Valneva samt Werner Lanthaler-Anekdote, Croma-Pharma, , Research zu CA Immo. Im Cordoba 78 Cup by BSN, stock3 & Captrace sind Marinomed, Symrise und Deutsche Bank ausgeschieden. Abschliessend: Schade um Pamela Rendi-Wagner und danke Gerald Loacker. Jubiläumsvideo Valneva: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...