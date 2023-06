Linz (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in Japan (3,5%) liegt seit nunmehr einem Jahr deutlich über dem angestrebten Zielwert von zwei Prozent, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Mit der Übernahme des Chefpostens der Bank of Japan durch Kazuo Ueda im April habe sich der Markt richtungsweisende Änderungen der japanischen Geldpolitik versprochen. Diese Hoffnungen hätten sich bis Ende März in einer leichten Erholung von EUR/JPY auf ein Niveau von 142,20 ausgedrückt. Doch die BoJ möchte weiterhin an ihrer konservativen Geldpolitik festhalten und den Leitzins vorerst im negativen Bereich (-0,10%) belassen. Dementsprechend schwächele die japanische Währung und EUR/JPY notiere zwischen 149,25 und 150,00. (06.06.2023/alc/a/a) ...

