Die österreichische Polizei testet in vier Bundesländern insgesamt 23 Elektroautos auf ihre Tauglichkeit im Polizeidienst. Das Pilotprojekt beginnt im vierten Quartal 2023. Die 20 Polizei-Dienststellen in Salzburg, Niederösterreich, Wien und Tirol haben die E-Autos aber schon jetzt in Empfang genommen. Es handelt sich bei der Flotte einer Mitteilung des Bundesministeriums für Inneres konkret um 23 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...