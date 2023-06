DJ PTA-News: S IMMO AG: S IMMO AG verzeichnet weitere Erfolge im ESG-Bereich

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Wien (pta/06.06.2023/12:25) - Der S IMMO AG ist es gelungen, die Steigerungen aus dem Vorjahr noch einmal zu übertreffen und die ESG-Rating-Skala weiter nach oben zu klettern. Dabei konnte das für das Unternehmen strategisch wichtige Sustainalytics ESG Risk Rating von 15,0 auf 12,2 verbessert werden. Dieses stuft das ESG-Risiko der S IMMO AG auf "low" und das ESG-Risikomanagement gleichzeitig als "strong" ein. Mit dieser Bewertung reiht sich die S IMMO AG global unter die Top 5 % aller Unternehmen sowie im Branchenvergleich in die Top 16 % weltweit ein.

Ausschlaggebend für diese Verbesserung waren unter anderem der Ankauf von mit Green-Building-Zertifizierungen ausgestatteten Gebäuden in Budapest und Bukarest und die Einführung eines wissenschaftsbasierten Klimarisikomanagements. Auch der Launch der umfassenden ESG-Strategie mit konkreten Zielen spielte eine entscheidende Rolle. Diese ESG-Strategie wird aktuell innerhalb der CPI Property Group (CPIPG) vereinheitlicht. Dabei wird die S IMMO AG auch das gruppenweite Treibhausgas-Reduktionsziel der CPIPG übernehmen.

Herwig Teufelsdorfer, Vorstand der S IMMO AG, kommentiert: "In Zeiten der Klimakrise kann man es sich als Unternehmen nicht mehr leisten, keinen ambitionierten Zugang zur Reduktion des eigenen CO2-Abdrucks zu haben. Die aktuellen Rating-Verbesserungen belegen eindeutig, dass die S IMMO ihre Verantwortung in Sachen ESG ernst nimmt und ihren Teil beiträgt."

Copyright ©2023 Sustainalytics. All rights reserved. This publication contains information developed by Sustainalytics (www.sustainalytics.com ( http://www.sustainalytics.com/ )). Such information and data are proprietary of Sustainalytics and/or its third party suppliers (Third Party Data) and are provided for informational purposes only. They do not constitute an endorsement of any product or project, nor an investment advice and are not warranted to be complete, timely, accurate or suitable for a particular purpose. Their use is subject to conditions available at https: //www.sustainalytics.com/legal-disclaimers.

(Ende)

Aussender: S IMMO AG Adresse: Wienerbergstraße 9 / 7. Stock, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Elisabeth Wagerer Tel.: +43 1 22795-1120 E-Mail: elisabeth.wagerer@simmoag.at Website: www.simmoag.at

ISIN(s): AT0000652250 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 06, 2023 06:25 ET (10:25 GMT)