Die aktuellen Wirtschaftsnachrichten mit Michael Weyland vom 06. Juni 2023Thema heute: Johannesbad Medfachschule: Ausbildungsschmiede für Physiotherapeuten aus aller Welt

Die Johannesbad Medfachschule im sächsischen Bad Elster macht Physiotherapeuten aus aller Welt fit für die deutsche Gesundheitslandschaft: In besonderen, jeweils individuell konzipierten Ausbildungsangeboten lernen internationale Fachkräfte dort alles, was sie brauchen, um künftig in Kliniken und Praxen zum Einsatz zu kommen. Was vor zwei Jahren mit einer Teilnehmerin begann, entwickelt sich - auch aufgrund des wachsenden Personalengpasses in der Gesundheitsbranche - zu einem Erfolgsmodell.

Die Johannesbad Medfachschule gehörte bundesweit zu den ersten und ist bis heute eine der ganz wenigen Akademien mit einem solchen spezifischen Weiterbildungsangebot. Die erste Teilnehmerin, eine Physiotherapeutin aus dem südamerikanischen Chile, arbeitet inzwischen in Deutschland erfolgreich in ihrem Beruf.Teilnehmer und Anfragen für Physiotherapeuten aus Tunesien, Polen, Marokko, Syrien und LibyenFünf Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten aus Tunesien, Polen und Syrien besuchen aktuell in Bad Elster entsprechende Kurse, lernen gemeinsam mit hiesigen Auszubildenden und bereiten sich auf eine Tätigkeit in einer Klinik oder einer Praxis in Deutschland vor. "Aktuell liegen uns bereits fünf weitere Anfragen für Teilnehmer aus Tunesien, Marokko und Libyen vor", sagt Katrin Clausnitzer, die Leiterin der Medfachschule. Die Ausbildungsstätte ist Teil der aus Bayern stammenden Johannesbad Gruppe. Momentan sind es vor allem auch die 13 Rehakliniken und Reha-Einrichtungen des Gesundheitsdienstleisters, die die Möglichkeit zur so genannten Aufschulung ausländischer Fachkräfte für eigene künftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzen. "Künftig wollen wir jedoch unser Angebot deutlich ausweiten und planen bei entsprechender Nachfrage Kursstarts im Frühjahr und im Herbst", sagt die Schulleiterin.Wissen und Kompetenzen im Ausland sind unterschiedlichAnpassungslehrgänge, wie sie die Akademie in dem vogtländischen Kurort anbietet, sind notwendig, weil Physiotherapeuten aus dem Ausland oft über einen ganz anderen Erfahrungs- und Kompetenzhintergrund verfügen. "In vielen Ländern haben Physiotherapeuten eher eine anleitende Funktion für den Patienten, die klassische Therapie mit den Händen spielt dort oft weniger eine Rolle", sagt Schulleiterin Clausnitzer. Welches spezifische Wissen die Teilnehmer aus aller Welt jeweils nach ihrer Ankunft in Deutschland noch brauchen, regelt ein amtlicher Bescheid, den das jeweilige Bundesland ausstellt.Prognosen sehen weiter wachsenden Physiotherapeuten-MangelDie Aufschulungsangebote in Bad Elster sind im doppelten Sinne förderfähig, das heißt, sowohl bei den Lehrgangskosten selbst als auch bei der Finanzierung des Lebensunterhalts für die Teilnehmer sind staatliche Unterstützungen möglich.

Diesen Beitrag können Sie hier nachhören oder downloaden.