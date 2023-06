FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Südzucker nach den Ende Mai vorgelegten finalen Geschäftsjahreszahlen 2022/23 von 20,60 auf 20,00 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Kaufen" belassen. Der Zuckerkonzern habe ein Zahlenpaket für das vierte Quartal abgeliefert, das bis auf einen kräftigen Investitionsschub und eine temporär erhöhte Verschuldung keine wesentlichen Überraschungen enthalten habe, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Marktreaktion darauf sei übertrieben gewesen. Er rechnet mit einem sehr positiven laufenden "Zucker"-Geschäftsjahr 2023/24 und ein Ethanol-Comeback in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2023 / 09:21 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2023 / 09:31 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007297004

Das ultimative Rendite-Paket für unruhige Zeiten Big Pharma Boom! Stabile Erträge, günstige Bewertung. Chart-Profi Stefan Klotter hat für Sie exklusiv fünf Blue Chips aus der Pharma-Branche gefunden. Jetzt kostenlos herunterladen! Hier klicken