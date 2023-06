Es gibt immer wieder Prognosen und Bauchgefühle, bei denen man nicht besonders glücklich ist, wenn diese letztlich Realität werden. So auch bei der Aktie von Nel ASA, welche dieser Tage mal wieder eine deutliche Tendenz in Richtung Süden erkennen lässt. Nachdem der Titel die Linie bei 1,20 Euro nach unten passierte, scheinen die Verluste immer mehr an Tempo aufzunehmen.Per Handelsschluss am Montag schaffte es Nel ASA (NO0010081235) nur noch auf 1,14 Euro und betrachtet die wichtigsten charttechnischen Linien damit von unten. Dabei sah es noch vor wenigen ...

