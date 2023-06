Die Europäische Investitionsbank (EIB) beteiligt sich mit einer Finanzierung von 110 Mio. Euro an Investitionen der EVN AG in Windparks mit einer Gesamtleistung von 103 Megawatt. Damit kann der niederösterreichische Energieversorger 72.650 Haushalte in Österreich mit grünem Strom versorgen.Die EVN teilte zudem mit, dass sie maximal 79.651 Stück eigene Aktien für Zwecke eines Aktienoptionsprogramms einsetzen wird. Derzeit hält die Gesellschaft 1.659.357 eigene Aktien. Die BayWa AG digitalisiert ihr Vertragsmanagement und die damit verbundenen Geschäftsprozesse mit der Software "Fabasoft Contracts". Bei der BayWa AG ergeben sich aufgrund eines breiten Lieferanten-Netzwerks aus verschiedenen Geschäftsbereichen jährlich Zehntausende ...

