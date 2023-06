Weltweit führender Konsumgüterhersteller wählt Aera Decision Cloud zur Beschleunigung komplexer Entscheidungen für seine schnell wachsende Hills Pet Nutrition Sparte

Aera Technology, das Unternehmen für Entscheidungsintelligenz, gab heute bekannt, dass die Colgate-Palmolive Company mit Aera zusammenarbeiten wird, um komplexe Entscheidungsprozesse für die schnell wachsende Hill's Pet Nutrition Sparte zu automatisieren, mit dem Ziel, neue Effizienz- und Servicelevel zu erreichen.

Colgate-Palmolive wird die Funktionen der Aera Decision Cloud nutzen, um Entscheidungen über den Einsatz von Produkten in seinem Fulfillment-Netzwerk aus Hill's Science Diet- und Hill's Prescription Diet-Anlagen sowie Misch- und Vertriebszentren zu optimieren.

Die Decision Intelligence-Technologie von Aera, die bereits in drei Werken von Hill's im Einsatz ist, ermöglicht dynamische Entscheidungen über den Einsatz der Lagerbestände. Diese digitalen Entscheidungen berücksichtigen auf einer feinkörnigen Ebene die Prioritäten der Kunden, die prognostizierte Nachfrage und den Sicherheitsbestand für eine optimale Produktzuweisung, die die Erfüllung der Nachfrage und den Kundenservice maximiert.

"Die weitere Verbesserung der Serviceleistungen für unsere Kunden hat für Hill's und alle unsere Geschäftsbereiche höchste Priorität", sagte Bawana Radhakrishnan, Worldwide Director, Global Supply Chain Digital Transformation, Colgate-Palmolive. "In Zusammenarbeit mit dem Aera-Team erfinden wir unsere Entscheidungsfindungsprozesse neu, um den Wert unseres gesamten Hill's-Geschäfts zu maximieren, und wir gehen davon aus, dass wir den Einsatz von Decision Intelligence bei Colgate-Palmolive ausweiten werden."

Der Einsatz von Aera Decision Cloud und Aera Skills maßgeschneiderte, digitalisierte Entscheidungen, die die Fähigkeit bieten, eine Reihe von Geschäftsproblemen zu verstehen, zu empfehlen, auf sie zu reagieren und aus ihnen zu lernen bietet diese Möglichkeiten:

Ermöglichung einer einzigen Wissensquelle über mehrere Quellen für Prognose-, Nachfrage- und Sicherheitsbestandsdaten, um die Entscheidungsfindung zu unterstützen, zu digitalisieren und zu automatisieren

Vorhersage der besten Entscheidungen für die Produktzuteilung im gesamten Fulfillment-Netzwerk aus Werken, Misch- und Vertriebszentren, um den Wert zu maximieren

Optimierung von Entscheidungen darüber, wo Produkte am besten ausgeliefert werden können, durch Differenzierung und Segmentierung der Nachfragetypen und Priorisierung der Nachfrage von Kunden und Sicherheitsbeständen

"Das hohe Maß an Engagement und Zusammenarbeit zwischen den Teams von Colgate-Palmolive und Aera war sehr aufregend zu beobachten", sagte Fred Laluyaux, CEO von Aera Technology. "Über Colgate-Palmolive's schnelle Lernreise und die Einführung von Selbstbedienungsfähigkeiten hat das Unternehmen bereits erste, positive Ergebnisse erzielt. Wir freuen uns darauf, in Zukunft noch mehr erstaunliche Ergebnisse zu ermöglichen."

Über Aera Technology

Aera Technology ist das Unternehmen für Decision Intelligence, das die Art und Weise verändert, wie Unternehmen Entscheidungen treffen und umsetzen. Die innovative Aera Decision Cloud des Unternehmens lässt sich in bestehende Systeme und Datenquellen integrieren, um Geschäftsentscheidungen in Echtzeit und in großem Umfang zu ermöglichen. Viele der bekanntesten Unternehmen und Marken der Welt vertrauen auf Aera und es hilft Unternehmen, nachhaltig, intelligent und effizient zu arbeiten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.aeratechnology.com.

