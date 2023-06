London (ots) -Leverage Shares bringt das an der Growth Strategy von Buffett angelehnte ETP namens "Buffettique" an die London Stock ExchangeLeverage Shares, ein Pionier im Bereich der gehebelten, inversen und Single Stock Exchange Traded Products (ETPs), bringt mit Arcanum Asset Management seinen dritten White-Label-Partner über seine ETP-Plattform an die Börse. Im Rahmen der Partnerschaft hat Arcanum über Leverage Shares das Buffettique Growth Strategy ETP (ISIN: XS2583354498) an der Londoner Börse eingeführt, das eine einzigartige Wachstums- und Wertstrategie basierend auf dem Anlagestil des legendären Investors Warren Buffett bietet.Raj Sheth, Commercial Director bei Leverage Shares, erläutert: "Dies ist eine wirklich einzigartige und innovative Strategie. 'Buffettique' ist das erste ETP in Europa, das ein Anlagekonzept mit einem Korb aus britischen Investment Trusts, US-amerikanischen geschlossenen Investmentgesellschaften, US-Einzeltiteln und ETPs anbietet, um eine Kernallokation aufzubauen, die ein Gleichgewicht zwischen Wachstum und Wert schafft. Doch damit nicht genug: Die 20-prozentige Allokation in vier US-amerikanische Einzeltitel, die dem 'Buffett'-Ansatz entsprechen, beruht auf einer urheberrechtlich geschützten Methode, die auf kurzfristigen Indikatoren basiert. Wenn die Märkte 'risikoarm' sind, wird dieses Engagement untergewichtet, um eine kleine, inverse Position zum S&P 500 hinzuzufügen, die unabhängig von der Marktrichtung für zusätzliche Performance sorgen kann."Der White-Label-Service von Leverage Shares steht allen Managern zur Verfügung, die ihre eigene ETP-Produktreihe an britischen oder EU-Börsen etablieren möchten, aber nicht über die notwendige Infrastruktur und die personellen Ressourcen verfügen, wie zum Beispiel Fondsmanagement, Marketing, Liquiditätsanbieter, rechtliche und regulatorische Expertise.Sheth fügt hinzu: "Der White-Label-Service von Leverage Shares ist eine entscheidende Entwicklung in der wachsenden globalen ETP-Branche, die es aktiven Vermögensverwaltern ermöglicht, ihr Strategiemanagement und ihren Vertrieb zu optimieren - und das zu einem wettbewerbsfähigen Preis."Matt Rickard, Managing Director von Arcanum Asset Management, kommentiert die Produkteinführung wie folgt: "Wir haben eine Portfoliostrategie und wollen uns auf den Mehrwert konzentrieren, den wir unseren Anlegern bieten können, ohne erst die gesamte Infrastruktur erschaffen zu müssen, die für ein Unternehmen unserer Größe erhebliche Kosten für den Betrieb einer ISIN und den Vertrieb in verschiedenen Ländern verursachen würde. Daher sind wir hochzufrieden über die Zusammenarbeit mit Leverage Shares, die unsere Multi-Instrumenten-Portfoliostrategie verpacken und einem breiten Anlegerspektrum zugänglich machen - schnell und ausgezeichnet in der Qualität."Das Buffettique Growth Strategy ETP (ISIN: XS2583354498 (https://www.londonstockexchange.com/stock/BUFD/leverage-shares/company-page)) ist in drei Währungen erhältlich: dem britischen Pfund, US-Dollar und Euro.Die White Label ETPs von Leverage SharesMit einem Startpreis von 20.000 US-Dollar senkt Leverage Shares die Einstiegshürden erheblich und demokratisiert damit den Zugang für mittelgroße Vermögensverwalter, die ihre Strategie im Rahmen von ETPs einführen wollen. Im Rahmen ihres Preismodells können Unternehmen davon ausgehen, dass sie mit nur 5 Millionen US-Dollar den Break-even erreichen, anstatt der branchenweit erwarteten Summe von über 75 Millionen US-Dollar. Die flexible ETP-Struktur bedeutet, dass Investmentfonds, Hedgefonds und andere Vermögensverwalter den Zugang zu ihren Strategien über ein börsengehandeltes Produkt verbessern können. Durch das Passporting in Großbritannien und Europa können die ETPs wie jedes andere liquide Instrument über die großen Brokerplattformen gekauft und verkauft werden. Leverage Shares hilft den Partnerunternehmen, die Einführung ihrer ETPs an jeder Börse zu beschleunigen, an der das Unternehmen bereits Produkte anbietet, einschließlich London Stock Exchange, Deutsche Börse, Euronext Amsterdam und Borsa Italiana.HaftungsausschlussDer Wert einer Anlage in ETPs kann sowohl steigen als auch fallen, und die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Handel mit ETPs ist möglicherweise nicht für alle Arten von Anlegern geeignet, da sie ein hohes Risiko bergen. Sie können Ihre gesamte Anfangsinvestition verlieren. Spekulieren Sie nur mit Geld, dessen Verlust Sie sich leisten können. Wechselkursänderungen können auch dazu führen, dass der Wert Ihrer Anlage steigt oder fällt. Steuergesetze können sich ändern. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen. Im Zweifelsfall holen Sie bitte eine unabhängige Finanzberatung ein. Weitere Einzelheiten zu diesen und anderen Risiken im Zusammenhang mit einer Anlage in die von der Emittentin angebotenen Wertpapiere finden Anleger im Abschnitt "Risikofaktoren" im jeweiligen Prospekt.Pressekontakt:public imaging GmbHGoldbekplatz 322303 Hamburgleverageshares@publicimaging.deOriginal-Content von: Leverage Shares, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161232/5527245