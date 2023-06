An den US-Börsen macht sich am Dienstag zunächst gepflegte Langeweile breit. Bei geringen Umsätzen verlieren die führenden Indizes um den Dow Jones Index zwischen 0,1 bis 0,2 Prozent. Händler verweisen auf die starke Entwicklung in den Vortagen, fehlende Impulse und die bevorstehende Sitzung der US-Notenbank Fed Mitte Juni. Auf Unternehmensseite brechen die Aktien von Coinbase um 20 Prozent ein, nachdem die US-Wertpapieraufsicht Klage gegen die Kryptobörse eingereicht hat. Alle aktuellen Entwicklungen ...

