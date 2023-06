Munsbach (www.fondscheck.de) - Nach den Sorgen um den Bankensektor im April, vor allem in den USA, legte sich die Nervosität an den Anleihemärkten und die Marktteilnehmer richteten ihr Augenmerk wieder verstärkt auf die hartnäckige Inflation auf beiden Seiten des Atlantiks, so Dr. Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager von ETHENEA Independent Investors S.A., im Kommentar zum Ethna-DEFENSIV (ISIN LU0279509904/ WKN A0LF5Y, A; ISIN LU0279509144/ WKN A0LF5X, T). ...

