Das zunächst nur auf dem US-amerikanischen Markt aktive Unternehmen ist derzeit dabei, sein innovatives Franchising-Angebot aggressiv auszubauen und zu globalisieren, und bietet nun auch im Vereinigten Königreich seine Dienste an.

KLDiscovery Inc. ("KLDiscovery" oder "KLD" oder das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass das Unternehmen über seine Tochtergesellschaft nun auch Franchise-Möglichkeiten auf dem britischen eDiscovery-Markt anbietet. Als führender Anbieter von Lösungen für globales Datenmanagement, Information Governance, eDiscovery und Beratungsdienstleistungen verfügt KLDiscovery über ein bewährtes Geschäftsmodell, das eine globale Präsenz, End-to-End-Technologie im gesamten EDRM, einen 24X7X365-Kundenservice und eine außergewöhnlich starke Unternehmenskultur nutzt, um seine Kunden bei der Bewältigung all ihrer rechtlichen und regulatorischen Aufgaben sowie bei der Reaktion auf Cybervorfälle zu unterstützen. Nach erheblichen Investitionen in Technologie, Geschäftssysteme und wiederholbare und skalierbare Prozesse hat das Unternehmen einen Einstiegspunkt für qualifizierte Unternehmer und Unternehmen in angrenzenden Geschäftsbereichen geschaffen, die die bewährten Systeme und das Geschäftsmodell des Unternehmens sofort nutzen können, um ihre eDiscovery-Präsenz auszubauen.

"Ich könnte nicht mehr begeistert sein, unser Franchising-Geschäft auf das Vereinigte Königreich auszuweiten", sagte Chris Weiler, CEO von KLDiscovery. "Ähnlich wie in den USA stehen Serienunternehmer und benachbarte Unternehmen vor der gleichen Herausforderung, die erheblichen Software-, Sicherheits- und Betriebskosten zu bewältigen, die für den Betrieb eines eDiscovery-Unternehmens und den Wettbewerb um Marktanteile notwendig sind. Das Franchising-Programm von KLD geht auf diese Herausforderungen ein, indem es unseren Franchisenehmern die ideale Plattform für den Aufbau und das Wachstum eines florierenden eDiscovery-Geschäfts bietet."

"Der britische eDiscovery-Markt hat auf diese Art von innovativer Geschäftsentwicklungsmöglichkeit gewartet", fügte Jill Wickenden, Vice President of EMEA Legal Technology Sales bei KLD, hinzu. "Unsere optimierten Geschäftssysteme und unser komplettes Technologiepaket, einschließlich des Nebula-Ökosystems, des Kundenportals und der Ready Suite sowie einer Reihe anderer Dienstleistungen entlang des EDRM, haben entscheidend zu unserem Erfolg beim Wachstum unserer europäischen eDiscovery-Praxis beigetragen. Ich bin zuversichtlich, dass auch die im Vereinigten Königreich ansässigen KLD-Franchisenehmer unsere Plattform nutzen können, um ihren Kunden eine erstklassige Erfahrung zu bieten."

Das Franchise-Programm von KLD steht nicht nur Einzelunternehmern offen. Unternehmen, die ihr Dienstleistungsangebot diversifizieren und ihr bestehendes Geschäft um eine eDiscovery-Praxis erweitern möchten, sind ebenfalls zur Teilnahme eingeladen.

"Ich weiß, dass viele Mitarbeiter in angrenzenden Geschäftsbereichen wie Computerforensik, Scanning und Reprografie, Cyber Incident Response und Sprachübersetzung die Möglichkeit haben, sich um eDiscovery-Aufträge innerhalb ihrer bestehenden Kunden zu bewerben, dass ihnen aber die Fähigkeiten und das Fachwissen fehlen, die für die Ausführung erforderlich sind", sagte Julian Sheppard, Vizepräsident, Global Forensic Services und EMEA Operations. "Indem wir das Franchise-Programm von KLD in das Vereinigte Königreich bringen, erweitern wir die Möglichkeiten für diese Unternehmen und geben ihnen die Chance, Umsatzchancen zu nutzen, die sie sonst ausschlagen würden, und zwar über ein kostengünstiges Geschäftsmodell, das sich schnell umsetzen lässt."

Weitere Informationen über das Franchise-Programm von KLD finden Sie unter https://www.kldiscovery.com/franchise.

Über KLDiscovery

KLDiscovery bietet technologiegestützte Dienstleistungen und Software, um Anwaltskanzleien, Unternehmen und Behörden bei der Lösung komplexer Datenprobleme zu unterstützen. Mit 25 Standorten in 16 Ländern ist KLDiscovery ein weltweit führender Anbieter von erstklassigen Datenmanagement-, Information-Governance- und eDiscovery-Lösungen zur Unterstützung der Kunden bei Rechtsstreitigkeiten, Compliance-Fragen und internen Untersuchungen. KLDiscovery ist seit über 30 Jahren für Unternehmen tätig und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Datenerfassung und forensische Untersuchungen, frühzeitige Fallbeurteilung, Datenverarbeitung, Anwendungssoftware und Daten-Hosting für webbasierte Dokumentenprüfungen sowie verwaltete Dokumentenprüfdienste an. Darüber hinaus bietet KLDiscovery über sein globales Datenmanagement-Unternehmen Ontrack erstklassige Lösungen für Datenwiederherstellung, Notfallwiederherstellung, E-Mail-Extraktion und -Wiederherstellung, Datenvernichtung und Bandmanagement an. KLDiscovery wurde als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Nordamerika sowohl vom Inc. Magazine (Inc. 5000) als auch von Deloitte (Deloitte's Technology Fast 500) als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen Nordamerikas anerkannt, und CEO Chris Weiler wurde 2014 zum "Ernst Young Entrepreneur of the Year" gewählt. Darüber hinaus ist KLDiscovery ein Relativity Certified Partner und unterhält ISO/IEC 27001 zertifizierte Rechenzentren auf der ganzen Welt. Besuchen Sie www.kldiscovery.com, um mehr zu erfahren.

Contacts:

Krystina Jones

888.811.3789

krystina.jones@kldiscovery.com