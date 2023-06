Apple-Chef Tim Cook hat auf der Entwicklermesse WWDC am Montag-Abend die lange erwartete Datenbrille mit dem Namen Vision Pro vorgestellt. Apple will damit nicht weniger als eine neue Computer-Plattform etablieren - eine kleine Revolution wie einst das erste iPhone. Doch die Reaktionen in den Sozialen Medien sind kritisch, insbesondere mit Bezug auf den stattlichen Preis. Zwar war schon seit langem bekannt, dass Apple ein Virtual-Reality-/Augmented-Reality-Headset entwickelt - Apple konnte aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...