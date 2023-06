AT & S lädt zur 29. ordentlichen Hauptversammlung. Die Aktionärsversammlung findet am Donnerstag, den 6. Juli 2023 um 10:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit, in den Räumlichkeiten der Live Congress Leoben BetriebsgmbH, 8700 Leoben, Hauptplatz 1 statt. Die Versammlung wird im Internet unter www.ats.net bis zum Übergang zur Debatte öffentlich übertragen. Die Aufzeichnung kann auch danach abgerufen werden.

