Es hat etwas gedauert, bis die Alphabet-Aktie wieder in Schwung kam. Lange knabberte das Big-Tech-Papier an dem horizontalen Widerstand bei 109 Dollar, bis Mitte Mai KI-Neuigkeiten auf der I/O-Konferenz den Anstoß zum Ausbruch lieferten. Jetzt steht die Aktie der Google-Mutter erneut vor dem nachhaltigen Bruch einer hartnäckigen Horizontalen.In nur zwei Wochen hat die Alphabet-Aktie Mitte Mai rund 17 Prozent an Wert zugelegt. Nicht nur der oft geprüfte Widerstand bei 109 Dollar wurde damit überwunden, ...

