Seit knapp einer Woche ist der neue Konzernchef Miguel López bei Thyssenkrupp erst im Amt. Und die Hoffnung auf mehr Tempo beim so schleppenden Umbau scheint sich bereits zu erfüllen. Laut einem Medienbericht könnte nun der Verkaufsprozess für die Schiffsbausparte Marine Systems (TKMS) Fahrt aufnehmen.Wie die FAZ berichtet, sollen die Datenräume für Investoren in Kürze geöffnet werden. "Der Prozess läuft", bestätigte ein Konzernsprecher den Bericht. Laut Reuters soll TKMS-Chef Oliver Burkhard in ...

