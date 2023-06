Mit dem Kurs können Interessierte die ersten Schritte in Richtung generative KI machen. Es wird erklärt, wo generative KI im Gesamtbild der KI-Technologien einzuordnen ist und wie generative KI ethisch entwickelt werden. Google bietet kostenlose Kurse an, mit denen ihr über generative KI lernen könnt. Das sind KI wie ChatGPT oder Dall-E, die Dinge wie Texte, Bilder, Sound und mehr erstellen können. Der Kurs soll dazu dienen, sich weiterzubilden und mehr über die Technologie zu lernen, wie das Unternehmen in einem Blogpost ...

Den vollständigen Artikel lesen ...