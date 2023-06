MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Ceconomy von 1,80 auf 2,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Reduce" belassen. Die Zeiten seien ungewiss und die Ziele des Elektronik-Einzelhändlers für 2025/26 ambitioniert, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen der insgesamt gestiegenen Preise erhöhte er seine Prognosen für den Umsatz 2023/24 leicht, senkte aber seine Gewinnschätzungen aufgrund des Gegenwinds durch die schwache Verbrauchernachfrage sowie höhere Kosten. Der in seinem Bewertungsmodell berücksichtigte Zeitrahmen erstreckt sich nun bis 2024/25./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2023 / 14:42 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007257503

Das ultimative Rendite-Paket für unruhige Zeiten Big Pharma Boom! Stabile Erträge, günstige Bewertung. Chart-Profi Stefan Klotter hat für Sie exklusiv fünf Blue Chips aus der Pharma-Branche gefunden. Jetzt kostenlos herunterladen! Hier klicken