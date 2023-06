Die Muehlhan AG aus Hamburg will mehr als 8,1 Millionen eigene Aktien zurückkaufen. Das Unternehmen kündigt hierzu ein öffentliches Rückkaufangebot außerhalb der Börse an. Muehlhan bietet einen Betrag von 1,75 Euro je eigener Aktie, könnte damit über das Rückkaufangebot insgesamt mehr als 14 Millionen Euro an die Aktionäre auskehren. "Der Angebotspreis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...