"Der DAX knackt 2023 die 20.000-Punkte-Marke", prognostiziert der Börsenexperte Thomas Gebert. Zu dieser Annahme kommt er wegen steigender Unternehmensgewinne. Weil die DAX-Konzerne gut aufgestellt seien, würde der Index in nächster Zeit rasant ansteigen, so Gebert. Das klingt sehr optimistisch, wenn man bedenkt, dass die durchschnittliche Rendite beim DAX pro Jahr bei etwa sechs Prozent liegt. Und bisher legte der deutsche Leitindex in diesem Jahr sogar schon über zwölf Prozent zu. Wie viel Luft noch nach oben ist und welche Faktoren Geberts These stützen, erfahren Sie in der Sendung zum Gebertbrief.