ZDF-ProgrammhinweisSonntag, 11. Juni 2023, 9.03 Uhr37°LebenFuck CancerLiz bekam ihre Diagnose mit 19 im Juni 2022: Lymphdrüsenkrebs. Aber die schwere Diagnose bedeutete nicht das Ende. Liz spricht ehrlich über ihre Ängste, über Tief-, aber auch Höhepunkte.Sie musste ihr Auslandsjahr als Au-pair in New York abbrechen. Zurück in Deutschland hatte sie dann mit den schweren Folgen der Krankheit und der Chemotherapie zu kämpfen. Liz ist stärker, als sie gedacht hatte. Familie, Freundschaft, Social Media helfen."37°Leben" zeigt, wie viel Kraft junge Krebskranke aus dem Rückhalt von Familie sowie Freundinnen und Freunden ziehen. Auch der Austausch mit anderen Betroffenen auf Social Media und der Aufenthalt in einer Rehaklinik mobilisieren neue Stärke.