(shareribs.com) Frankfurt / New York 06.06.2023 - Die Technologiewerte zeigen sich am Dienstag uneinheitlich. Vor allem im deutschen Handel stehen die Kurse unter Druck. An der NASDAQ geht es hingegen nach oben. Der DAX steigt um 0,2 Prozent auf 15.987 Punkte, gestützt von Merck, MTU Aero Engines und Symrise. Aktien von Zalando, Deutsche Post und Continental geben nach. Der MDAX korrigiert um 0,3 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...