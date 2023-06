DJ XETRA-SCHLUSS/Gut behauptet - MDAX mit vielen Wechseln im Blick

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Kurse am Dienstag tendenziell gut behauptet. Der DAX erholte sich etwas von dem Rücksetzer vom Wochenauftakt, er stieg um knapp 0,2 Prozent auf 15.992 Punkte. Damit blieb er aber weiterhin in seiner Seitwärtsspanne um die 16.000er Marke: "Noch immer ist offen, welche Richtung der DAX einschlägt", so Thomas Altmann von QC Partners. Deshalb blieben viele Marktteilnehmer in Deckung, daneben hielten sich neue Investitionen und Gewinnmitnahmen in etwa die Waage. In der zweiten Reihe bewegte das anstehende Index-Revirement die Kurse.

Im DAX erholten sich Sartorius um 2,8 Prozent. Dahinter stiegen MTU und Vonovia um je 1,6 Prozent. Merck um 1,5 Prozent, MTU und Symrise gewannen je 1,3 Prozent. Auf der anderen Seite verloren Zalando weitere 2,2 Prozent, und die Aktien der Porsche AG kamen um 1,8 Prozent zurück.

Im MDAX wird es mit Wirkung zum 19. Juni gleich 4 Wechsel geben: Die Aktien von Evotec, Shop Apotheke, Krones und Software AG werden dann in den Index der zweiten Reihe aufgenommen. Der Kurs von Evotec gewann 1,5 Prozent. Shop Apotheke stiegen um 3,6 Prozent und Krones um 0,6 Prozent. Dagegen gaben Software AG 1 Prozent ab, sie werden wegen des laufenden Übernahmeangebots vermutlich nur vorübergehend im MDAX vertreten sein. In den SDAX absteigen müssen die Aktien von Aroundtown, Adtran, United Internet und Siltronic. Siltronic verloren 2,5 Prozent, und United Internet fielen um 2,9 Prozent. Adtran und Aroundtown konnten sich dagegen nach den schweren Verlusten der vergangenen Wochen erholen.

Evotec kehren auch in den TecDAX zurück und verdrängen dort die Aktien von Suse, die um 0,3 Prozent nachgaben.

Morphosys auf 2-Jahreshoch

In der zweiten Reihe stiegen Morphosys auf den höchsten Stand seit April 2022. Mit einem Plus von 5,1 Prozent auf 26,78 Euro brachen sie nun signifikant über die Widerstandszone bei 25 Euro aus. Händler verwiesen nach wie vor auf die Kauf-Studie der UBS aus der vergangenen Woche mit einem Kursziel von 47 Euro. Der nächste technische Widerstand wird nun beim Hoch vom April 2022 ausgemacht, das bei 27,04 Euro lag. Darüber wäre der Weg für ein weiteres Aufarbeiten der Baisse-Verluste frei. Die Aktie war von 120 Euro im Januar 2020 bis auf knapp 12 Euro im vergangenen September gefallen. "Nun ist aus technischer Sicht eine Bodenbildung vollendet", so ein Marktanalyst.

Dagegen weiteten sich die Gewinnmitnahmen bei SMA Solar aus: Der Kurs verlor weitere 7,2 Prozent. Und in der dritten Reihe litten Pfandbriefbank mit einem Minus von 5,7 Prozent unter einer Verkaufsempfehlung der Citigroup-Analysten.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.992,44 +0,2% +14,86% DAX-Future 16.028,00 +0,3% +13,88% XDAX 16.011,26 +0,4% +15,44% MDAX 27.102,01 -0,0% +7,90% TecDAX 3.226,00 +0,1% +10,44% SDAX 13.440,92 -0,0% +12,71% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 134,97 +20 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 24 15 1 2.120,5 52,2 64,6 MDAX 27 22 1 419,5 25,2 31,2 TecDAX 12 17 1 625,0 21,7 29,9 SDAX 30 34 6 106,4 7,0 6,0 ===

