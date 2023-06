DJ MÄRKTE EUROPA/Anleger halten sich zurück

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen haben am Dienstag mehr oder weniger auf der Stelle getreten. Der DAX konnte sich mit einem Plus von knapp 0,2 Prozent auf 15.992 Punkte gut behaupten, der Euro-Stoxx-50 zog um 2 Punkte auf 4.295 Punkte an. "Noch immer ist offen, welche Richtung der DAX einschlägt. Und so lange bleiben viele in Deckung. Neueinstiege und Gewinnmitnahmen halten sich in etwa die Waage. Die Angst, in der nächsten großen Bewegung auf der falschen Seite positioniert zu sein, hat zuletzt deutlich zugenommen", so QC Partners. Das Schuldenthema sei abgehakt. Jetzt warteten die Börsianer auf die nächsten großen Nachrichten. Und solange die nicht kommen, werde es für den DAX schwer, eine klare Richtung zu finden.

Etwas nach unten ging es mit den im DAX nicht vorhandenen Öl- und Gaswerten Ihr Stoxx-Branchenindex fiel um 0,3 Prozent. "Der Beschluss zur Förderkürzung ist schon wieder verpufft", so ein Marktteilnehmer zu den Ölpreisen, die schon wieder etwas nachgaben. Nachhaltig steigende Preise hingen von einer stabilen oder höheren Nachfrage ab, und die sei mit der globalen Wirtschaftsschwäche nicht in Sicht.

In der Branche fielen OMV mit einem Minus von 11 Prozent deutlich. Das lag allerdings ausschließlich am Dividendenabschlag, bereinigt um diesen verzeichneten sie ein kleines Plus.

Auf der Gewinnerseite ganz oben standen die Pharmaaktien, deren Branchenindex um 1,2 Prozent stieg. Dabei führten Novo Nordisk die Gewinnerliste auch unter den gesamten europäischen Blue-Chips an. Der Kurs stieg um 4,1 Prozent. "Die jüngste Konsolidierung hat einen trendbestätigenden Charakter und scheint abgeschlossen", so ein Marktteilnehmer. Zudem stütze das laufende Aktienrückkaufprogramm.

Daneben stiegen Morphosys auf den höchsten Stand seit April 2022. Mit einem Plus von 5,1 Prozent auf 26,78 Euro brachen sie nun signifikant über die Widerstandszone bei 25 Euro aus. Händler verwiesen nach wie vor auf die Kauf-Studie der UBS aus der vergangenen Woche mit einem Kursziel von 47 Euro. Der nächste technische Widerstand wird nun beim Hoch vom April 2022 ausgemacht, das bei 27,04 Euro lag. Darüber wäre der Weg für ein weiteres Aufarbeiten der Baisse-Verluste frei. Die Aktie war von 120 Euro im Januar 2020 bis auf knapp 12 Euro im vergangenen September gefallen. "Nun ist aus technischer Sicht eine Bodenbildung vollendet", so ein Marktanalyst.

Im DAX erholten sich Sartorius um 2,8 Prozent. Dahinter stiegen MTU und Vonovia um je 1,6 Prozent. Merck um 1,5 Prozent, MTU und Symrise gewannen je 1,3 Prozent. Auf der anderen Seite verloren Zalando weitere 2,2 Prozent, und die Aktien der Porsche AG kamen um 1,8 Prozent zurück.

Publicis mit Übernahme fest

Für Publicis ging es nach dem Kauf von Corra um 3,5 Prozent nach oben. Nach Einschätzung der Citigroup macht die Akquisition strategisch Sinn. Publicis hat keine finanziellen Details veröffentlicht. Die Analysten gehen davon aus, dass die Transaktion einen Wert zwischen 50 und 100 Millionen Euro haben dürfte. Corra ist ein Adobe-Commerce-Spezialist.

Kühne & Nagel verloren dagegen nach einer Akquisition in Südafrika 1,8 Prozent. Auch hier wurde kein Kaufpreis genannt. "Das ist normales Brot-&-Butter-Geschäft", kommentierte ein Händler. Der Kauf von Frachtunternehmen entlang der eigenen Routen sei üblich. Die Schweizer kaufen die südafrikanische Morgan Cargo. Damit solle die Verbindung zwischen Südafrika, Großbritannien und Kenia gestärkt werden.

Für die Aktien von British American Tobacco (BAT) in London ging es um 1,5 Prozent nach oben. Der Rauchwarenhersteller hat seine Jahresziele bestätigt. Das Sentiment für den Sektor ist derweil getrübt: Dem Markt macht weiter der Umbau von klassischen Zigaretten hin zu Elektroprodukten Sorgen.

Änderungen in der DAX-Familie

Daneben gibt es Änderungen in der DAX-Indexfamilie. Die Aktien von Evotec werden in den MDAX und TecDAX aufgenommen. Die Änderungen werden am 19. Juni wirksam. Daneben steigen die Aktien von Krones, Software AG und Shop Apotheke in den MDAX auf. Diesen müssen dagegen Aroundtown, Adtran, United Internet und Siltronic verlassen, die künftig im SDAX notiert sein werden. Den SDAX müssen auch DIC Asset verlassen. Im TecDAX müssen Suse ihren Platz für Evotec räumen.

Daneben weiteten sich die Gewinnmitnahmen bei SMA Solar aus: Der Kurs verlor weitere 7,2 Prozent. Und in der dritten Reihe litten Pfandbriefbank mit einem Minus von 5,7 Prozent unter einer Verkaufsempfehlung der Citigroup-Analysten.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn* Euro-Stoxx-50 4.295,22 +1,98 +0,0% +13,2% Stoxx-50 3.995,38 +13,02 +0,3% +9,4% Stoxx-600 461,68 +1,75 +0,4% +8,7% XETRA-DAX 15.992,44 +28,55 +0,2% +14,9% FTSE-100 London 7.631,99 +32,00 +0,4% +2,0% CAC-40 Paris 7.209,00 +8,09 +0,1% +11,4% AEX Amsterdam 762,22 -1,12 -0,1% +10,6% ATHEX-20 Athen 3.027,33 +73,73 +2,5% +34,5% BEL-20 Bruessel 3.656,90 +22,38 +0,6% -1,2% BUX Budapest 48.287,25 +169,32 +0,4% +10,3% OMXH-25 Helsinki 4.621,70 +21,92 +0,5% -4,7% ISE NAT. 30 Istanbul 5.997,84 +35,72 +0,6% +0,9% OMXC-20 Kopenhagen 2.076,04 +48,92 +2,4% +13,1% PSI 20 Lissabon 5.888,72 +45,03 +0,8% +3,6% IBEX-35 Madrid 9.310,80 +21,70 +0,2% +13,1% FTSE-MIB Mailand 27.036,67 +179,82 +0,7% +13,3% OBX Oslo 1.095,10 -12,84 -1,2% +0,5% PX Prag 1.309,13 -5,93 -0,5% +8,9% OMXS-30 Stockholm 0,00 0,00 0,0% +12,2% WIG-20 Warschau 2.053,44 +33,37 +1,7% +14,6% ATX Wien 3.127,62 -13,05 -0,4% +1,7% SMI Zuerich 11.468,27 +53,27 +0,5% +6,9% * zu Vortagsschluss DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:14 Uhr Mo, 17:26 Uhr % YTD EUR/USD 1,0695 -0,2% 1,0726 1,0713 -0,1% EUR/JPY 149,37 -0,1% 149,52 149,61 +6,4% EUR/CHF 0,9706 +0,0% 0,9699 0,9706 -1,9% EUR/GBP 0,8613 -0,0% 0,8618 0,8626 -2,7% USD/JPY 139,68 +0,1% 139,41 139,66 +6,5% GBP/USD 1,2417 -0,1% 1,2447 1,2419 +2,7% USD/CNH (Offshore) 7,1290 +0,1% 7,1172 7,1169 +2,9% Bitcoin BTC/USD 26.066,81 +1,5% 25.771,96 26.426,50 +57,0% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,72 72,15 -0,6% -0,43 -10,2% Brent/ICE 76,44 76,71 -0,4% -0,27 -8,7% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 25,42 28,48 -10,7% -3,06 -63,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.963,40 1.962,10 +0,1% +1,30 +7,7% Silber (Spot) 23,56 23,53 +0,2% +0,04 -1,7% Platin (Spot) 1.035,23 1.035,00 +0,0% +0,23 -3,1% Kupfer-Future 3,77 3,77 0% 0 -1,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

June 06, 2023 12:00 ET (16:00 GMT)

