MÄRKTE USA/Wenig verändert - Zurückhaltung dominiert

NEW YORK (Dow Jones)--Eine leicht positive Tendenz zeigt die Wall Street am Dienstagmittag (Ortszeit). Insgesamt verlaufe der Handel in ruhigen Bahnen, heißt es. Den Marktteilnehmern fehlt es an neuen Katalysatoren, da keine nennenswerten Konjunkturdaten oder Unternehmensergebnisse zur Veröffentlichung anstehen. Außerdem äußern sich die Vertreter der US-Notenbank nicht mehr vor der am kommenden Dienstag beginnenden Sitzung. Derweil scheinen die Anleger die Aussichten für die Fed-Politik entspannt zu sehen, denn die Wahrscheinlichkeit für eine Pause bei den Zinserhöhungen in der kommenden Woche liegt bei 78 Prozent.

Der Dow-Jones-Index gewinnt 1 Punkt auf 33.564 Punkte. Der S&P-500 erhöht sich um 0,2 Prozent, womit sich der Index weiter in der Nähe seiner Mehrmonatshochs bewegt. Der Nasdaq-Composite verzeichnet einen Aufschlag von 0,4 Prozent. Die Märkte zeigen sich insgesamt aber vorsichtig, nachdem der jüngste Anstieg der Wall Street auf neue Jahreshöchststände ins Stocken geraten war.

Der S&P-500 habe am Vortag die Marke von 4.300 Punkten durchbrochen und sei kurzzeitig in den technischen Bullenmarktbereich vorgestoßen, so Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management. Dann aber habe der enttäuschende ISM-Index für den Dienstleistungssektor belastet.

Zudem habe es eine eher unsichere Reaktion auf eine mit Spannung erwartete Produkteinführung des Tech-Giganten Apple gegeben. Die Apple-Aktien erreichten am Montag zunächst ein Rekordhoch bei 184,95 Dollar, bevor sie den Tag unter 180 Dollar beendeten. Die Apple-Aktie gibt nun um weitere 0,6 Prozent auf 178,51 Dollar nach.

D.A. Davidson stuft die Apple-Aktie auf "Neutral" von "Buy" ab. Das Kursziel senkt Analyst Tom Forte auf 185 von 193 Dollar, nachdem Apple am Montag die "Vision-Pro"-Brille vorgestellt hat. Alle guten Nachrichten zu Produktlancierungen rund um das Thema Augmented Reality/Virtual Reality (AR/VR) seien in der Aktie eingepreist. Der Analyst vermutet, dass Apple auf "strukturelle Probleme" treffen wird, was die Akzeptanz der AR/VR-Hardware bei den Kunden betrifft. Umsatz und Profitabilität könnten dadurch kurzfristig beeinträchtigt werden.

Dollar im Plus - Anleihen etwas leichter

Der Dollar legt zu, der Dollar-Index gewinnt 0,2 Prozent. Der Euro pendelt weiter um die Marke von 1,07 Dollar. Devisenanalystin Antje Praefcke von der Commerzbank sieht den Euro kurzfristig gefangen im Bereich um 1,07 Dollar. Mangels klarer Impulse in den kommenden Tagen und dem Warten des Marktes auf die richtungsweisenden Zentralbanksitzungen in der nächsten Woche ergäben große neue Positionierungen zunächst keinen Sinn.

Die US-Anleihen haben ins Minus gedreht. Die Zehnjahresrendite steigt im Gegenzug um 1,8 Basispunkte auf 3,70 Prozent.

Die Ölpreise geraten nach dem jüngsten Höhenlauf leicht unter Druck. Hatte zuletzt die Kürzung der Produktion durch Saudi-Arabien gestützt, belastet nun die Sorge wegen einer schwachen Nachfrage. "Der Beschluss zur Förderkürzung ist schon wieder verpufft", so ein Marktteilnehmer. Nachhaltig steigende Preise hingen von einer stabilen oder höheren Nachfrage ab, und die sei mit der globalen Wirtschaftsschwäche nicht in Sicht. Für die Notierungen von Brent und WTI geht es um bis zu 0,5 Prozent nach unten.

Coinbase nach SEC-Anklage unter Druck

Die Aktien von Kryptowährungsbörsen stehen weiter im Fokus. Die US-Börsenaufsicht SEC hat nun auch das Krypto-Unternehmen Coinbase verklagt. Die SEC ist der Auffassung, die größte Krypto-Plattform der Vereinigten Staaten verstoße gegen die Regeln, die eine Registrierung als Börse und die Überwachung durch die Bundesbehörde vorschreiben. Die SEC hatte am Montag bereits die Kryptowährungsbörse Binance und deren Gründer Changpeng Zhao verklagt.

Für die Aktie von Coinbase geht es um 12,1 Prozent nach unten, nachdem zwischenzeitich der tiefste Stand seit rund fünf Monaten erreicht wurde. Bereits am Vortag hatten die Papiere um 9,1 Prozent nachgegeben. Die Aktien von Marathon Digital Holdings erholen sich von anfänglichen kräftigen Verlusten und legen um 2,2 Prozent zu, während die Titel von Riot Platforms 0,3 Prozent verlieren. Der Bitcoin erholt sich um 1,4 Prozent auf 26.053 Dollar - nachdem im Verlauf der tiefste Stand seit über zwei Monaten markiert worden war.

Die Aktien von GitLab zeigen sich mit einer Kursrally. Das Software-Unternehmen hat mit seinen Quartalszahlen die Markterwartungen übertroffen. Auch der Ausblick fiel besser als gedacht aus. Der Kurs schnellt 31,4 Prozent in die Höhe.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.564,02 +0,0% 1,16 +1,3% S&P-500 4.284,26 +0,2% 10,47 +11,6% Nasdaq-Comp. 13.282,54 +0,4% 53,11 +26,9% Nasdaq-100 14.566,74 +0,1% 10,24 +33,2% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,52 +6,3 4,45 9,6 5 Jahre 3,85 +3,9 3,81 -14,7 7 Jahre 3,79 +2,8 3,77 -17,5 10 Jahre 3,70 +1,8 3,69 -17,6 30 Jahre 3,89 -0,2 3,89 -8,4 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:14 Uhr Mo, 17:26 Uhr % YTD EUR/USD 1,0693 -0,2% 1,0726 1,0713 -0,1% EUR/JPY 149,35 -0,1% 149,52 149,61 +6,4% EUR/CHF 0,9707 +0,0% 0,9699 0,9706 -1,9% EUR/GBP 0,8609 -0,1% 0,8618 0,8626 -2,7% USD/JPY 139,68 +0,1% 139,41 139,66 +6,5% GBP/USD 1,2421 -0,1% 1,2447 1,2419 +2,7% USD/CNH (Offshore) 7,1296 +0,2% 7,1172 7,1169 +2,9% Bitcoin BTC/USD 26.053,11 +1,4% 25.771,96 26.426,50 +57,0% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,89 72,15 -0,4% -0,26 -10,0% Brent/ICE 76,35 76,71 -0,5% -0,36 -8,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 25,29 28,48 -11,2% -3,19 -63,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.963,03 1.962,10 +0,0% +0,93 +7,6% Silber (Spot) 23,53 23,53 +0,0% +0,01 -1,8% Platin (Spot) 1.038,28 1.035,00 +0,3% +3,28 -2,8% Kupfer-Future 3,76 3,77 -0,1% -0,01 -1,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

