In etwas lethargischem Handel hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag gut behauptet. Unter den Anlegern herrscht weder große Kauflaune noch der Bedarf, sich in größerem Maße von Aktien zu trennen. Der DAX erreichte am Nachmittag wieder die 16.000-Punkte-Marke. Für einen Sprung darüber bedarf es wohl neuer Impulse. Ein ruhiger Handel hat dem DAX am Dienstag nur wenig Auftrieb gegeben. Der Leitindex legte um 0,2 Prozent auf 15.992 Punkte zu, nachdem er kurz zuvor auch wieder über der runden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...