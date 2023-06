In Singapur brachte am Wochenende hochrangige Vertreter aus Regierungen, Militärs und Experten aus der Verteidigungspolitik beim alljährlichen Shangri-La-Dialog zusammen: Am Rande des Treffens vereinbarten Singapur und China die Einrichtung eines "Heißen Drahtes" zwischen den beiden Ländern, nachdem die Spannungen in der Taiwan-Frage stetig wachsen. China und USA: Beinahe-Kollisionen zwischen US- und chinesischen Militär in Taiwan-Straße ...

Den vollständigen Artikel lesen ...