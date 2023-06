Irvine, Kalifornien (ots/PRNewswire) -iHerb veranstaltete eine gemeinsame Zeremonie in Riad, um die Partnerschaft zum Bau des ersten E-Commerce-Fulfillment-Centers Saudi-Arabiens bekannt zu gebeniHerb, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Gesundheit und Wellness, ist stolz, seine Partnerschaft mit CJ Logistics, einem führenden Anbieter von Logistiklösungen, bekannt zu geben, um das erste E-Commerce-Zentrum des Königreichs Saudi-Arabien zu entwickeln. iHerb hat Riad als Drehscheibe für seine Geschäftstätigkeit im Nahen Osten gewählt, da das Unternehmen neben dem attraktiven Geschäftsumfeld auch die wachsende Nachfrage der Verbraucher nach Gesundheits- und Wellnessprodukten berücksichtigt.Das Saudi Arabia Fulfillment Center von iHerb wird strategisch in Riads neu entwickelter Zollzone "Integrated Logistics" gelegen sein, sodass Kunden die vollständige Auswahl von über 30.000 Produkten und die Servicequalität von iHerb mit noch schnelleren Lieferzeiten genießen können. Dieses Projekt unterstützt direkt Saudi-Arabiens Projekt "Vision 2030", indem es seine strategische Lage nutzt, um seine Rolle als wesentliche treibende Kraft des internationalen Handels auszubauen und drei Kontinente zu verbinden: Afrika, Asien und Europa.Das Erfüllungszentrum ist 30.000 m² groß und verfügt über ein umfangreiches Lager, das in der Lage ist, täglich riesige Bestellmengen zu versenden. Der Bau wird im Mai 2023 beginnen und der Betrieb wird voraussichtlich Mitte 2024 aufgenommen. Zunächst werden die Produkte an iHerb-Kunden im gesamten Nahen Osten geliefert.Miriee Chang, COO von iHerb, stellte fest: "Wir freuen uns sehr über diesen nächsten Schritt für unser Unternehmen und darüber, was er für unsere Kunden im gesamten Nahen Osten und in Afrika bedeutet. Mit dieser neuen, hochmodernen Anlage können wir unserer Aufgabe, unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte zu erschwinglichen Preisen anzubieten und gleichzeitig einen hervorragenden Kundenservice auf der ganzen Welt zu bieten, noch besser nachkommen."iHerb arbeitet bei diesem Projekt mit CJ Logistics als langfristigem Partner zusammen, der den Betrieb von iHerb seit 2018 unterstützt. Diese Zusammenarbeit stärkt das Engagement beider Unternehmen, hochwertige Gesundheits- und Wellnessprodukte in Verbindung mit zuverlässigen Lieferdiensten in mehreren Regionen rund um den Globus anzubieten.Sobald das Erfüllungszentrum in Riad in Betrieb genommen wird, erwartet iHerb, über insgesamt neun klimatisierte GMP- oder ISO-zertifizierte Hubs und Erfüllungszentren zu verfügen, sechs inländische und drei internationale, die alle hohe Qualitätsstandards erfüllen. Um mehr über die Hubs und Erfüllungszentren von iHerb zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://www.iherb.com/info/storage-facilitiesInformationen zu iHerbiHerb genießt jährlich das Vertrauen von über 10 Millionen Kunden in mehr als 180 Ländern und ermöglicht es Menschen, ihre Gesundheit, ihr Glück und ihr Wohlbefinden zu verbessern. Als E-Commerce-Plattform mit einem Umsatz von mehreren Milliarden US-Dollar haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, unseren Kunden die weltbeste Auswahl an Gesundheits- und Wellnessprodukten zum bestmöglichen Preis und mit dem bequemsten Erlebnis anzubieten. Wir glauben, dass Gesundheit und Wohlbefinden kein Privileg sein sollten, sondern ein universelles Recht, das durch Mitgefühl und unser kollektives Handeln ermöglicht wird - und jeder sollte, unabhängig davon, wer er ist oder wo er lebt, einfachen Zugang zu Produkten haben, die ihm helfen, ein gesünderes und besseres Leben zu führen. https://www.iherb.com/.Video - https://www.youtube.com/watch?v=ULzQuWx4yIQLogo - https://mma.prnewswire.com/media/742063/4071033/iHerb_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/iherb-arbeitet-mit-cj-logistics-zusammen-um-die-verfugbarkeit-von-gesundheits--und-wellnessprodukten-im-nahen-osten-und-in-afrika-zu-verbessern-301843967.htmlPressekontakt:iherb@behrmanpr.comOriginal-Content von: iHerb, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147404/5527388