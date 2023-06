Apple hat bei seiner Vorstellung im Rahmen der WWDC 2023 mal wieder ein "One more thing" aus dem Hut gezaubert. Wie bereits im Vorfeld vermutet, handelt es sich dabei um eine Mixed-Reality-Brille. Der Tech-Gigant erfindet das Rad also ein weiteres Mal nicht neu, will aber mit einem ausgereiften Produkt den Markt aufmischen. Ob das gelingen wird, daran scheint so manch einer deine Zweifel zu haben.Apple (US0378331005) war bei der Vorstellung sehr bedacht darauf, bekannte Stichwörter elegant zu umgehen. Stattdessen sollten mit Begriffen wie "Spatial ...

Den vollständigen Artikel lesen ...