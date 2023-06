Big Pharma: Jetzt den kostenlosen Report von FAST BREAK zu aussichtsreichen Pharma-Aktien sichern! https://tinyurl.com/bdcrzbhr Robert Halver erklärt im Interview mit wallstreetONLINE, warum die Sommerphase an den Börsen häufig eine "Saure-Gurken-Zeit" ist und wie Anleger sich in dieser Zeit am besten aufstellen. Obwohl es in den Sommermonaten meistens etwas ruhiger zugehe, sieht Halver bei vielen Aktien noch Luft nach oben - unter anderem im MDAX, der immer noch weit unter seinem Allzeithoch notiert. Der Leiter Kapitalmarktanalyse der Baader Bank betont im Interview die Bedeutung solider Unternehmen der zweiten Reihe und erwartet eine Erholung der Konjunktur im nächsten Jahr. Warum es gerade in der jetztigen Marktphase so wichtig sei, sich mit guten Aktien zu positionieren und warum ihm die inverse Zinskurve derzeit weniger Sorgen machen: Jetzt einschalten!