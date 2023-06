Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Agrana -2,76% auf 17,6, davor 4 Tage im Plus (6,47% Zuwachs von 17 auf 18,1), S Immo -0,97% auf 12,28, davor 4 Tage im Plus (10,91% Zuwachs von 11,18 auf 12,4), OMV -11,03% auf 39,14, davor 3 Tage im Plus (5,54% Zuwachs von 41,68 auf 43,99), Palfinger -1,87% auf 28,8, davor 3 Tage im Plus (4,08% Zuwachs von 28,2 auf 29,35), RBI -1,21% auf 13,85, davor 3 Tage im Plus (2,34% Zuwachs von 13,7 auf 14,02), ATX -0,42% auf 3127,62, davor 3 Tage im Plus (3,22% Zuwachs von 3042,61 auf 3140,67), ATX Prime -0,33% auf 1586,64, davor 3 Tage im Plus (3,01% Zuwachs von 1545,38 auf 1591,86), Wienerberger 0% auf 27,4, davor 3 Tage im Plus (3,63% Zuwachs von 26,44 auf 27,4), Rosgix -0,04% auf 3301,09, davor 3 Tage im Plus (0,97% Zuwachs von 3270,87 auf 3302,53) ATX TR ...

