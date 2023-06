DJ PTA-Adhoc: B+S Banksysteme AG: Vorstandsangelegenheiten

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

B+S Banksysteme AG: Vorstandsangelegenheiten

München, 06.06.2023 - Herr Simon Berger, der Geschäftsführer der B+S Banksysteme Salzburg GmbH soll mit Wirkung zum 1. Juli 2023 zum Nachfolger von Herrn Wilhelm Berger, dessen Amtszeit am 30. Juni 2023 endet, als Vorstand der B+S Banksysteme Aktiengesellschaft bestellt werden. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat heute Herrn Simon Berger deren Zustimmung zur Leitung eines Zahlungsinstituts mitgeteilt. Der Aufsichtsratsvorsitzende hat heute die Verhandlungen zum Abschluss eines Dienstvertrags mit Herrn Simon Berger aufgenommen. Ein entsprechender Aufsichtsratsbeschluss soll umgehend erfolgen.

