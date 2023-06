Schichtet die Wall Street gerade um - raus aus den heiß gelaufenen Big-Tech-Werten im Nasdaq in jene Werte, die in diesem Jahr bislang schlecht gelaufen waren? Heute veröffentlichte Daten der Bank of America zeigen nämlich starke Abflüsse aus Tech-Werten in der letzten Woche, heute steigen vor allem die seit März so schwer verprügelten Aktien von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...